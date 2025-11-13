Scoperta cellula terroristica a Delhi, pianificati attacchi per il 6 dicembreAnniversario della distruzione della moschea Babri di Ayodhya avvenuta nel 1992 ad opera di migliaia di fanatici indù
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Secondo quanto riportato dalla rete televisiva indiana NDTV, che cita informazioni filtrate dagli inquirenti, un gruppo di medici cospiratori collegato all’esplosione di lunedì sera al Forte Rosso di Delhi stava preparando un piano coordinato per compiere attacchi terroristici in diverse zone della capitale.
Le esplosioni sarebbero state programmate per il 6 dicembre, anniversario della distruzione della moschea Babri di Ayodhya avvenuta nel 1992 ad opera di migliaia di fanatici indù.
La polizia ha inoltre individuato tre automobili che, secondo le indagini, sarebbero state acquistate recentemente dai membri della cellula terroristica per essere impiegate negli attentati.
(Unioneoline)