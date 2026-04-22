Il giornalista russo Vladimir Solovyov, il giorno dopo la bufera per le affermazioni shock su Giorgia Meloni, non solo non si scusa ma esorta la premier italiana a rispondere del suo sostegno alle idee di Mussolini e della sua simpatia per Kiev, che Mosca ritiene "nazista".

«Condividendo le idee di Mussolini, aderisce ai crimini dell'Italia fascista. Dimostra simpatia per questi crimini appoggiando lo Stato nazista ucraino, che compie attacchi terroristici in Russia e non ha fatto mistero dei suoi complotti per assassinare alcuni, incluso me», ha dichiarato Solovyov, citato dall'emittente Vesti.

Il conduttore tv, re nello scacchiere della propaganda di Putin, già ieri si era scagliato contro la premier: «Idiota patentata, una cattiva donnuccia, vergogna della razza umana», sono alcune delle offese che il noto anchor ha lanciato contro Meloni, in onda in giacca verde militare con falce e martello sul principale canale della tv di stato Rossiya 1, alternando nella sua aggressione verbale insulti in italiano e frasi in russo.

(Unioneonline)

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