Un terremoto di magnitudo 4.7 della scala Richter si è registrato in New Jersey, con le scosse che sono state avvertite anche nella città di New York.

Dopo il sisma, è stata avviata la conta dei danni, mentre le autorità dell'aviazione Usa hanno deciso di bloccare temporaneamente l’aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York e quello di Newark in New Jersey.

Secondo il dipartimento dei vigili del fuoco di New York non ci sarebbero significative segnalazioni di danni ai palazzi.

L'epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi della cittadina di Lebanon, in New Jersey.

Il presidente Joe Biden – fanno sapere le autorità americane – «è stato informato dell’accaduto» e segue l’evolversi della situazione.

(Unioneonline)

