Dominic Taddeo, 64enne di origine italo-americana condannato per aver ucciso tre persone e tentato di ammazzarne altre due, è evaso da un carcere di media sicurezza in Florida.

L’uomo, secondo il Guardian, è il sicario di una famiglia mafiosa residente nell’area di Rochester. Nel 1992 si era dichiarato colpevole sia per le accuse legate al crimine organizzato sia per i delitti nel corso della guerra di mafia degli anni Ottanta.

Aveva ottenuto un appuntamento medico, con prescritta autorizzazione, ma non è rientrato nell’istituto di detenzione e ora è ricercato. In precedenza un giudice federale aveva respinto la sua richiesta di scarcerazione per rischi di complicazioni da Covid per i suoi problemi di salute.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata