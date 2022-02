A due giorni dall’avvio delle “operazioni militari speciali” della Russia in Ucraina, l’esercito russo è entrato a Kiev. Nella notte nella capitale si sono sentite oltre 50 esplosioni e pesanti colpi di mitragliatrice: la Russia ha reso noto di aver preso di mira infrastrutture militari ucraine con missili da crociera. Ma secondo i servizi di emergenza ucraini è stato colpito da un missile anche un edificio residenziale.

"Questa notte lanceranno un assalto – aveva detto poche ore fa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky -. ll nemico userà tutto il suo potere su tutti i fronti per spezzare la nostra difesa. Adesso si decide il destino dell'Ucraina. Questa sarà la notte più difficile. Il nemico procederà. La notte sarà molto dura, ma l'alba arriverà". Il leader ucraino ha rifiutato l’offerta americana di lasciare il Paese: "La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio".

Quindi l’appello alla popolazione: “Non deponete le armi, difendete Kiev”. "Non credete alle fake news, sono ancora qui", dice mentre passeggia nel distretto governativo di Kiev, "giurando di continuare a combattere".

Un primo assalto dell'esercito russo, hanno dichiarato le forze ucraine, sarebbe stato “respinto” contro una delle loro postazioni su Victory Avenue, una delle principali arterie di Kiev.

La diretta:

Ore 8.15 – Macron: “La guerra sarà lunga” – "Questa guerra durerà a lungo" e "dobbiamo prepararci": lo ha detto oggi il presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una visita alla Fiera dell'agricoltura.

***

Ore 8 – Allerta raid a Kiev – Nuova allerta raid aerei a Kiev, con la richiesta alla cittadinanza di correre nei rifugi. È l'ennesimo allarme dopo una notte di forti combattimenti e il continuo ruggire delle esplosioni, che si sono udite sempre più vicine al centro della città. Anche verso l'alba si sono sentiti dei colpi, forse di mortaio, provenire da est, nella zona dell'aeroporto di Zhulyany.

***

Ore 7.30 – Zelensky: “Armi e munizioni stanno arrivando” - "Un nuovo giorno in prima linea diplomatica è iniziato con una conversazione con Macron – il tweet del presidente ucraino Zelensky -. Armi ed equipaggiamenti da parte dei nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando!".

***

Ore 7 – Onu: “Oltre 100mila ucraini in fuga” – Circa 100.000 ucraini hanno lasciato le loro case e diverse migliaia sono fuggite all'estero per sfuggire all'invasione russa. Lo affermano fonti Onu, su dati al 24 febbraio. Oltre 100.000 ucraini sono stati costretti a lasciare le loro case e sono sfollati all'interno del Paese, mentre diverse migliaia si sono dirette verso Polonia, Ungheria, Slovacchia, Moldavia e Romania. Nei giorni successivi all'invasione sono stati segnalati pesanti ingorghi sulle strade in direzione ovest con migliaia di persone che hanno continuato a lasciare le loro case.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata