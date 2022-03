Si aprono spiragli per una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, giunto ormai al quattordicesimo giorno.

Accantonati i negoziati ai confini bielorussi che finora hanno prodotto solo l’apertura di fragilissimi corridoi umanitari, c’è attesa per il primo incontro di alto livello: quello di giovedì tra i ministri degli Esteri russo ed ucraino Dmytro Kuleba e Serghei Lavrov ad Antalya, in Turchia, con la mediazione di Erdogan.

In vista dell’incontro Mosca elenca i suoi obiettivi: Donbass Stato indipendente, riconoscimento della Crimea russa e una smilitarizzazione e “denazificazione" dell’Ucraina.

Kiev, dal canto suo, apre alla trattativa: “Disposti a discutere di neutralità, ma non cederemo un solo centrimetro di territorio a Mosca”, afferma Ihor Zhovkva, vice capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che la pre-condizione per un negoziato è il cessate il fuoco. Lo stesso Zelensky, in un’intervista alla Bild, pur non parlando di dettagli si dice “pronto a determinati passi e a compromessi”. Ma “non tradirò l’Ucraina”, chiarisce, tornando a chiedere un incontro con Putin, “solo con un colloquio diretto possiamo porre fine a questa guerra”.

Del resto, secondo Zelensky, le mire del Cremlino vanno ben oltre. "Sono sicuro - ha detto - che anche la Polonia è a rischio", insieme a Moldavia, Georgia e ai Paesi baltici, perché Putin "vuole disintegrare l'Europa, esattamente come l'Ucraina".

Tifa per il dialogo anche Pechino, che oggi accusando la Nato e gli Usa ha confermato l’alleanza di ferro con Mosca.

DRAMMA MARIUPOL – Sul fronte bellico Mosca continua la sua avanzata. Giornata drammatica a Mariupol, dove ormai si contano 1.170 vittime tra i civili. Oggi è stato bombardato un ospedale, colpiti i padiglioni del reparto maternità e del reparto pediatrico.

Carcasse di automobili nel cortile completamente sventrato. Un disastro le cui immagini hanno fatto immediatamente il giro del mondo, suscitando l’indignazione generale: donne incinte in stato di choc portate via in barella, altre con il volto pieno di sangue aiutate ad uscire da familiari e soccorritori.

E così in un attimo sono svanite le speranze di una giornata meno cruenta dopo l’apertura di sei corridoi umanitari.

“Il reparto maternità non esiste più, molte donne sono rimaste ferite e uccise”, ha detto il numero due della polizia nazionale Vyacheslav Abroskin, citando testimoni oculari.

"Bambini e donne sotto le macerie”, ha tuonato Zelensky, accusando i russi di “un attacco diretto all’ospedale di maternità, un’atrocità”. E lanciando l’ennesimo appello all’Occidente per una no fly zone: “Non rendetevi complici di questi crimini, mi sembra che stiate perdendo l’umanità”.

Il bilancio dell’attacco all’ospedale ancora non è noto, si parla genericamente di decine di ferite. Ma è solo l’ennesimo duro colpo ad una città sotto assedio, in condizioni “apocalittiche”, come ha constatato la Croce Rossa. Anche oggi è fallito il tentativo di un’evacuazione di massa da quella Mariupol che, parola del vicesindaco Sergiy Orlov, conta 1.170 civili morti dall’inizio del conflitto e decine di seppelliti in fosse comuni. Con i residenti senza acqua, riscaldamento ed elettricità.

Sui corridoi umanitari, continua lo scambio di accuse: “400mila cittadini in ostaggio per colpa di Mosca”, attacca Kiev. Per il Cremlino invece è tutta colpa delle “orribili azioni dei nazionalisti ucraini, che costringono i civili a restare per costruire barricate”.

GLI ALTRI CORRIDOI E KIEV SOTTO ASSEDIO – Le altre vie di fuga aperte per 12 ore sono a Sumy, nel nord-est, a Enerhodar, nel sud. Non è andata bene nella zona di Kharkiv, dove secondo Kiev i convogli umanitari sono stati “ostacolati dai bombardamenti russi”. Idem a Kiev, dove il passaggio di 50 autobus dal sobborgo di Bucha è stato bloccato.

I tank russi intanto si avvicinano sempre più alla capitale. In caso di assedio “possiamo resistere solo una settimana”, stima il sindaco Vitali Klitschko. Che parla di una guerra arrivata a 10 chilometri dal centro, con mezzi blindati russi che “girano intorno da due settimane” ed i soldati che “cercano di farsi strada nei quartieri”.

