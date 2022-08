Bombardamenti nella regione di Zaporizhzhia, presa di mira in queste ore dai russi. I razzi “hanno colpito le infrastrutture nei distretti di Shevchenkovsky e Kommunarsky. Non si hanno informazioni su eventuali vittime”, fa sapere il presidente dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh.

Attacchi che si sono concentrati a una sessantina di chilometri dalla centrale nucleare, ma alcuni ci sono andati decisamente più vicini.

Un dipendente della centrale di Zaporizhzhia e il suo autista infatti sono stati uccisi da un colpo di mortaio russo fuori dall'impianto. Lo afferma il presidente dell'agenzia atomica ucraina Energoatom, Petro Kotin, in un'intervista al Washington Post, spiegando che Vladyslav Mitin è stato ucciso mentre era a bordo di un taxi e stava entrando nell'area della centrale.

Intanto, mentre siamo ormai a sei mesi di guerra, Zelensky rilancia: “Ci batteremo fino alla fine contro l’aggressore, senza fare alcuna concessione o compromesso con il nemico. Non ci importa che esercito abbiate, ci interessa solo la nostra terra e combatteremo con essa fino alla fine”. Ancora: “Non cercheremo di arrivare a un'intesa con i terroristi, per noi l’Ucraina è intera, tutte le 25 regioni, senza concessioni o compromessi”

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

Di seguito le notizie di ora in ora

Zelensky: “Non cercheremo un accordo con Mosca”

"Abbiamo tenuto duro per sei mesi. E' stata dura, ma abbiamo stretto i pugni e stiamo combattendo per il nostro destino. Ogni nuovo giorno è una ragione in più per non arrendersi. Dopo un viaggio così lungo non abbiamo il diritto di non arrivare fino in fondo", ha detto Zelensky.

Quanto alla Russia, "non cercheremo di arrivare a un'intesa con i terroristi", in quanto "per noi l'Ucraina è l'intera Ucraina: tutte le 25 regioni, senza alcuna concessione o compromesso", ha detto Zelensky.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata