Bombardamenti nella regione di Zaporizhzhia, presa di mira in queste ore dai russi. I razzi “hanno colpito le infrastrutture nei distretti di Shevchenkovsky e Kommunarsky. Non si hanno informazioni su eventuali vittime”, fa sapere il presidente dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh.

Attacchi che si sono concentrati a una sessantina di chilometri dalla centrale nucleare, ma alcuni ci sono andati decisamente più vicini.

Un dipendente della centrale di Zaporizhzhia e il suo autista infatti sono stati uccisi da un colpo di mortaio russo fuori dall'impianto. Lo afferma il presidente dell'agenzia atomica ucraina Energoatom, Petro Kotin, in un'intervista al Washington Post, spiegando che Vladyslav Mitin è stato ucciso mentre era a bordo di un taxi e stava entrando nell'area della centrale.

Intanto, mentre siamo ormai a sei mesi di guerra, Zelensky rilancia: “Ci batteremo fino alla fine contro l’aggressore, senza fare alcuna concessione o compromesso con il nemico. Non ci importa che esercito abbiate, ci interessa solo la nostra terra e combatteremo con essa fino alla fine”. Ancora: “Non cercheremo di arrivare a un'intesa con i terroristi, per noi l’Ucraina è intera, tutte le 25 regioni, senza concessioni o compromessi”

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

Di seguito le notizie di ora in ora:

Zelensky: “Russia deve cessare il ricatto nucleare”

"La Russia ha portato il mondo sull'orlo di una catastrofe nucleare. I bombardamenti russi su Zaporizhzhia mettono l'Europa sotto la minaccia delle radiazioni, questo è un fatto. Mosca deve porre fine immediatamente al ricatto nucleare". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky partecipando in videoconferenza alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per i sei mesi dall'inizio della guerra. "Il futuro del mondo è deciso sul territorio dell'Ucraina. La Russia deve essere resa responsabile per i suoi crimini", ha aggiunto.

***

Guterres: “6 mesi di guerra un tragico traguardo”

I sei mesi di guerra in Ucraina sono un "triste e tragico traguardo". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres al Consiglio di Sicurezza. "La giornata di oggi segna un traguardo triste e tragico, i sei mesi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio", ha ribadito ai Quindici, denunciando le conseguenze di questa "guerra assurda che vanno ben oltre l'Ucraina".

***

Il Consiglio di sicurezza Onu si riunisce a 6 mesi dall’inizio della guerra

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunisce nuovamente sull'Ucraina in un incontro chiesto dagli occidentali e a cui partecipa anche il segretario generale Antonio Guterres per fare il punto della situazione nei 6 mesi dall'inizio del conflitto. Ieri si era tenuto l’incontro sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia con un ennesimo scambio di accuse tra Russia e Usa.

***

Biden annuncia aiuti per 3 miliardi a Kiev

Il presidente americano, Joe Biden, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti a favore dell'Ucraina che assomma a quasi 3 miliardi di dollari.

***

Ucciso soldato neozelandese

L'esercito della Nuova Zelanda ha dichiarato che uno dei suoi soldati è stato ucciso in Ucraina. Il militare, di cui non è stata resa nota l'identità, era in congedo senza retribuzione e non era in servizio attivo in quel momento. Lo scrive la Bbc.

Il ministro della Difesa Peeni Henare ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi del soldato. La Nuova Zelanda ha un numero limitato di truppe nel Regno Unito che aiutano ad addestrare le forze di Kiev, ma il consolato ucraino ad Auckland ha dichiarato a marzo che più di 500 neozelandesi si erano offerti di combattere nel conflitto. Non è chiaro quanti alla fine siano andati in Ucraina.

***

Sirene d’allarme aereo a Kiev

Le sirene di allarme aereo stanno risuonando nuovamente a Kiev e in altre città ucraine. Lo riferiscono diversi testimoni. I messaggi delle amministrazioni invitano a ripararsi nei rifugi.

***

Mosca: “Usa sviluppano armi biologiche in Ucraina”

Mosca torna ad accusare gli Stati Uniti di sviluppare armi proibite in Ucraina. Secondo il ministro della Difesa, Serghei Shoigu, citato dall'agenzia Interfax, "il Pentagono ha finanziato oltre 30 laboratori ucraini dove sono state sviluppate componenti di armi biologiche".

La Tass scrive che Shoigu ha anche accusato l'Occidente di usare l'Ucraina come "strumento di guerra ibrida" contro la Russia, ribadendo concetti già espressi, come quello secondo cui le armi fornite dall'occidente a Kiev prolungano la guerra e moltiplicano il numero delle vittime, e ha affermato che "l'operazione militare speciale procede secondo i piani".

***

Mattarella a Zelensky: "Mosca brutale, resistenza legittima”

"Va affermata ancora una volta la necessità di una immediata cessazione delle ostilità per l'avvio di un processo negoziale in vista di una soluzione pacifica, giusta, equa e sostenibile per l'Ucraina". Così Sergio Mattarella in un messaggio al Presidente dell'Ucraina Zelenskyy, in occasione della Festa nazionale del Paese. "Desidero rinnovare, in quest'ora così drammatica l'espressione più convinta di solidarietà, vicinanza e sostegno della Repubblica Italiana all'Ucraina, impegnata a fronteggiare la brutale e ingiustificata aggressione operata da parte della Federazione Russa, contro la quale legittimamente resiste", aggiunge.

***

Zelensky: “Non cercheremo un accordo con Mosca”

"Abbiamo tenuto duro per sei mesi. E' stata dura, ma abbiamo stretto i pugni e stiamo combattendo per il nostro destino. Ogni nuovo giorno è una ragione in più per non arrendersi. Dopo un viaggio così lungo non abbiamo il diritto di non arrivare fino in fondo", ha detto Zelensky.

Quanto alla Russia, "non cercheremo di arrivare a un'intesa con i terroristi", in quanto "per noi l'Ucraina è l'intera Ucraina: tutte le 25 regioni, senza alcuna concessione o compromesso", ha detto Zelensky.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata