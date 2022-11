Davanti a un tribunale tedesco sono stati chiesti due anni di detenzione con la condizionale per la ex segretaria di un campo di concentramento nazista, che oggi ha 97 anni: Irmgard Furchner è accusata di complicità in oltre 11.000 omicidi nel campo nazista di Stutthof, nell'attuale Polonia.

Si avvia così a conclusione, nel tribunale di Itzehoe, nel nord della Germania, uno degli ultimi processi per crimini nazisti.

Prima donna ad essere processata in Germania per crimini dell'era nazista da decenni, Furchner ha assistito all’udienza seduta impassibile su una sedia a rotelle, con indosso un berretto rosso e una giacca.

Nel settembre 2021 la donna era fuggita dalla casa di riposo dove vive mentre stava per iniziare il suo processo e si era diretta verso una stazione della metropolitana.

È riuscita a sfuggire alla polizia per diverse ore prima di essere arrestata nella vicina città di Amburgo e tenuta in custodia per cinque giorni.

