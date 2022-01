Nelle parole del presidente Kassym-Jomart Tokayev, l’ordine in Kazakistan è stato “per lo più ristabilito” dopo giorni di violente proteste senza precedenti. "Le forze dell'ordine stanno lavorando duramente. L'ordine costituzionale è stato per lo più ripristinato in tutte le regioni", ha detto il Capo di Stato in un comunicato aggiungendo che le operazioni di sicurezza continueranno "fino alla distruzione totale dei militanti".

Il ministero degli Interni ha fatto sapere nelle scorse ore che "26 criminali" sono stati uccisi e 18 feriti in giorni di disordini. Nella nota viene inoltre sottolineato che tutte le regioni sono state "liberate e poste sotto maggiore protezione" con 70 checkpoint installati nel Paese.

Le manifestazioni erano nate per l’aumento del prezzo del gas e di molti beni essenziali.

