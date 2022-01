Da ormai sei giorni non si hanno notizie di un uomo che vive a Portovecchio, in Corsica, e che potrebbe essere in Sardegna.

I familiari lo hanno cercato ovunque. L’ultima volta Lionel, 85 anni, è stato visto a Santa Teresa Gallura, il 14 gennaio. Quel giorno è salito su un autobus diretto a Cagliari.

“In quel momento – spiegano i parenti che chiedono aiuto ai lettori di UnioneSarda.it – indossava una giacca rossa. C’è la possibilità che abbia preso un altro traghetto, non si sa se a Olbia, Cagliari o Arbatax”.

A destare grande preoccupazione sono alcune lettere lasciate dall’anziano in cui si fa cenno a gesti estremi.

La polizia francese e italiana sono già state informate.

