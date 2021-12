Un agguato in piena regola registrato dalle telecamere di sicurezza. E’ avvenuto ieri pomeriggio a Itaborai, nell’area metropolitana di Rio de Janeiro, in Brasile.

Uomini armati fino ai denti sono scesi da un’auto e hanno iniziato a sparare all’impazzata su un gruppo seduto al tavolo di un bar. Cinque vittime e due feriti è il bilancio.

Tra le vittime c’è Wellington Emercik, ex consigliere comunale ed ex poliziotto, e forse era proprio lui l’obiettivo dei sicari. I parenti hanno detto che stava bevendo una birra in compagnia degli amici e assicurato che “non era coinvolto in alcun crimine”.

Le telecamere di sicurezza installate vicino alla scena dell'agguato hanno registrato le immagini di tre sicari che sparavano, mentre uno dei bersagli è caduto in mezzo alla strada raggiunto da numerosi proiettili.

Non è certo il primo massacro del genere a Rio, città con una forte presenza di narcotrafficanti e milizie paramilitari.

