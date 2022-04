Samantha Cristoforetti è già arrivata al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, pronta per affrontare la missione Crew-4 che la porterà sulla Stazione Spaziale internazionale insieme ai colleghi Kjell Lindgren (comandante), Robert Hines (pilota) e Jessica Watkins (specialista di missione).

Il lancio con un razzo Falcon-9 della navetta Crew Dragon “Freedom” della Space X è in programma non prima del 23 aprile, hanno confermato Nasa ed Esa.

I quattro astronauti sono ora in quarantena negli appositi alloggi. Il 21 aprile ci sarà la simulazione del lancio.

Componente fondamentale, come di consueto, sarà l’aspetto alimentare: ognuno ha scelto il suo menu preferito di questi giorni. Per AstroSamantha “risotto con salsiccia e funghi, seguito da involtini con scamorza e speck, purè come contorno. Il dolce è invece una torta di lime, in onore della Florida". Per gli altri, spazio alle specialità americane.

L’italiana potrebbe essere una delle protagoniste della missione: "C'è la possibilità che io possa affrontare una delle prossime passeggiate spaziali, ma i dettagli di questa serie di attività extraveicolari non sono ancora stati definiti in modo conclusivo", ha spiegato.

(Unioneonline/s.s.)

