Polemiche sui social contro Salt Bae.

Il ristoratore turco, all’anagrafe Nusret Gökçe, famoso per l’ormai riconoscibile modo di salare la carne, ha pubblicato su Instagram un super scontrino da 615.065 dirham, 160mila euro, pagato da 14 clienti nel suo “Nusr-Et Steakhouse” di Abu Dhabi.

«La qualità non è mai costosa», scrive lui, ricevendo una marea di commenti negativi per quella che viene definita da molti una ostentazione fuori luogo.

A guardare bene la ricevuta è evidente che i clienti, di certo molto facoltosi, si sono trattati bene.

Solo per i vini, pregiati per chi se ne intende, hanno speso circa 140mila euro. Altre bevande più “profane” però sono risultate decisamente troppo costose: per una birra 14 euro, per un Negroni venti e per 15 bottiglie d’acqua oltre 170 euro.

Per il cibo, tra le varie prelibatezze, non si sono fatti mancare due specialità della casa: due Istanbul steaks ricoperte di foglia d’oro, per la “modica" cifra di 2.370 euro.

