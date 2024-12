Prosegue la trattativa per riportare in Cecilia Sala in Italia.

Alla giornalista arrestata in Iran non è stata ancora contestata alcuna accusa, ha spiegato la Farnesina, mentre Sala si trova ancora reclusa in isolamento nel carcere di Evin, solitamente destinato alla detenzione dei dissidenti politici.

Gli Stati Uniti in queste ore hanno chiesto a Teheran il «rilascio immediato e incondizionato» di tutti i prigionieri che il regime – sostiene Washington – utilizza come «leva politica».

Intanto, si fa strada l’ipotesi di uno scambio di detenuti. In cambio della liberazione della reporter italiana l’Iran potrebbe chiedere la consegna dell’ingegnere 38enne Mohamed Abedini Najafabadi, arrestato a Malpensa su richiesta degli Usa e per il quale Washington ha già chiesto l’estradizione. Dal canto proprio, il legale del 38enne ha annunciato l’intenzione di chiedere gli arresti domiciliari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata