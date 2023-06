Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu sempre più nel mirino. Di Vladimir Putin ma anche del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin.

La tensione ai vertici di Mosca si alza sempre più: in un video diffuso dal Cremlino, che sta facendo il giro dei social, Putin e Shoigu fanno visita all'ospedale militare centrale Vishnevsky di Mosca, dove incontrano i soldati feriti durante la guerra in Ucraina. Prima di consegnare ai militari le medaglie, Putin è vicino al ministro della Difesa, ma lo ignora in modo piuttosto plateale, arrivando a dargli anche le spalle.

Anche mentre si stanno mettendo in posa per la foto di rito con i soldati, il presidente russo e Shoigu si evitano, andandosi a posizionare lontani l'uno dall'altro.

Ieri il presidente russo ha detto senza mezzi termini che il conflitto in Ucraina ha mostrato che nelle forze armate russe ci sono «generali inefficienti, generali da parquet (da ricevimento, ndr) non adatti alla guerra». Ora, ha aggiunto, «stanno cominciando ad emergere dall’ombra altri ufficiali più efficienti, che vanno promossi».

In mattinata è arrivato invece il durissimo attacco del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin: «Il capo dello Stato Maggiore dell'Esercito russo, il generale Valery Gerasimov, e il ministro della Difesa del Paese, Serghei Shoigu, dovrebbero essere fucilati per la loro incapacità», ha detto, prevedendo inoltre che «la loro esecuzione avverrà tra circa due mesi».

