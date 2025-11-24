Una nuova notte di tensione sul fronte Russia-Ucraina. Il ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le proprie difese aeree hanno intercettato o distrutto 93 droni ucraini, in quello che viene descritto come uno degli attacchi più massicci degli ultimi mesi. Lo riporta l’agenzia Tass, citando le fonti militari russe.

Secondo la ricostruzione del Cremlino, i velivoli senza pilota sono stati rilevati su diverse regioni del Paese, oltre che sui cieli del Mar Nero e del Mar d’Azov. Nel dettaglio, sarebbero stati abbattuti 45 droni nella regione di Belgorod, nove a Krasnodar, sette a Nižnij Novgorod e quattro a Voronež. Altri 20 sarebbero stati neutralizzati sul Mar Nero e quattro sul Mar d’Azov.

Non è stato comunicato se l’operazione di intercettazione abbia provocato danni o vittime. Mosca parla di un’azione respinta con successo, mentre da Kiev non arrivano conferme immediate.

