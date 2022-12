Il chitarrista dei Queen Brian May è una delle personalità alle quali è stato concesso il titolo di “Sir” durante i tradizionali riconoscimenti reali per il nuovo anno e per la prima volta assegnati da re Carlo III, 1.107 in tutto. Tra i premiati anche 548 donne.

May è stato premiato per i «servizi alla musica e opere di beneficenza». Il musicista 75enne, che è anche astrofisico e attivista per i diritti degli animali.

Tra i benemeriti premiati dal sovrano, anche la stilista inglese Mary Quant, inventrice della minigonna oggi 92enne, da oggi “Honorary Companion”, e l'artista Grayson Perry, vincitore del prestigioso Turner Prize nel 2003.

E ancora: il sovrano ha premiato la giornalista britannica Catherine Belton, denunciata da una serie di oligarchi russi per il suo libro sull'entourage del presidente russo Vladimir Putin, premiata per i suoi servizi resi al giornalismo, l'attore Stephen Graham e l'atleta Denise Lewis, campionessa olimpica di eptathlon nel 2000.

