Re Carlo compie 75 anni.

Per il sovrano inglese è un compleanno dal tono familiare, anche se non privo di celebrazioni pubbliche e iniziative sociali, come vuole la tradizione monarchica britannica che destina le feste ufficiali a un genetliaco simbolico celebrato di regola a giugno.

Secondo la Bbc è prevista per oggi una telefonata di auguri del secondogenito Harry, il figlio ribelle auto-esiliatosi negli Usa con la moglie Meghan e i due figli dopo il traumatico strappo dalla Royal Family del 2020. Telefonata confermata da fonti di Buckingham Palace e che sembra destinata a segnare un momento di distensione fra padre e figlio, anche in assenza di quell'incontro riconciliatorio che secondo i tabloid il re avrebbe cercato di organizzare proprio per il suo compleanno a dispetto di qualche resistenza attribuita a Camilla e più ancora all'erede al trono William, che col fratello minore pare resti tuttora ai ferri corti.

Per oggi ci sarà anche un banchetto offerto dal sovrano a un gruppo scelto di sudditi ordinari e coetanei 75enni nella residenza di campagna di Highgrove, nel Gloucestershire inglese. E soprattutto il pranzo ufficiale del Coronation Food Project, nel cuore di Londra, promosso oggi da associazioni patrocinate dal re a beneficio di homeless e persone in difficoltà. A conferma del desiderio di Carlo III di evidenziare una speciale attenzione a temi che vanno dall'ambiente ai disagi socioeconomici aggravati dal carovita nel Regno: anche in apparente contrasto con certe prese di posizioni del governo conservatore di Rishi Sunak.

