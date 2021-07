Benedetto XVI torna a farsi sentire dal suo eremo nel quale vive da quando si è ritirato a vita privata nel 2013, dimettendosi dall'incarico e aprendo la strada alla elezione di Papa Francesco.

Non è la prima volta che Ratzinger rompe il silenzio che si era imposto e che aveva annunciato al mondo.

Il Pontefice emerito ha affidato le sue riflessioni a un’intervista rilasciata alla rivista “Herder Korrespondenz”, esprimendo perplessità sulle riforme rivoluzionarie che i vescovi hanno intrapreso in Germania.

Secondo Ratzinger, questo modo di procedere oscurerebbe la missione della Chiesa.

"Finché nei testi ufficiali della Chiesa parlerà solo il ministero, ma non il cuore e lo spirito, l'esodo dal mondo della fede continuerà”, ha affermato Benedetto XVI, aggiungendo che “nelle strutture cattoliche – ospedali, scuole, Caritas, oratori – sono coinvolte molte persone in posizioni chiave che di fatto non sostengono la vocazione della Chiesa, oscurandone la sua missione”, che rimane quella di mantenere viva la fede, offrire speranza e operare secondo il disegno divino.

Un richiamo formale alla laicizzazione della gestione ecclesiastica, che è un altro punto del programma analizzato dal "Concilio interno" della Chiesa tedesca.

Per il teologo tedesco, nella Chiesa, dunque, andrebbe fatta una distinzione tra “credenti e non credenti”, tra chi crede in Gesù risorto e chi invece si limita alla copertura del ministero, a un ruolo che diventa di fatto “mondano”, adattandosi alle mode del momento.

Ci si aspetta una “vera testimonianza personale di fede” da coloro che sono i portavoce della Chiesa, ovvero da chi detiene il potere e ha il compito di guidare il gregge.

