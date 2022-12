Restano “stabili” le condizioni di salute di Benedetto XVI, lo riferisce una fonte direttamente dal Monastero Mater Ecclesiae.

Al momento non trapelano ulteriori dettagli, ma si sa che il Papa emerito ha continuato anche stamane, nella sua camera e con tutte le difficoltà di un quadro clinico ancora grave, a partecipare alla messa, concelebrandola con monsignor Georg Gaenswein, indossando una leggera stola sopra il camice della sua degenza.

Le quattro memores domini e l'infermiere fra Eligio continuano a costituire intorno a Ratzinger, tenuto sotto costante controllo medico, un cordone di sicurezza e assistenza continuo.

Che le condizioni di salute di Benedetto XVI non fossero le migliori era noto da tempo, l’allarme è scattato due giorni fa, quando Papa Francesco al termine dell’udienza generale in Vaticano ha fatto sapere che Ratzinger «è molto malato» e ha invitato tutti i fedeli a «pregare per lui».

