Sono sei gli obiettivi colpiti dai raid americani in Siria in risposta all’attacco in Giordania di gruppi pro-Iran che hanno ucciso tre soldati Usa.

Lo riferisce Fox news precisando che sono sei le persone uccise, un dato che coincide con quello fornito dall'Osservatorio per di diritti umani in Siria. Si tratta, riferisce ancora la rete all news, di «un attacco su larga scala».

Il presidente Joe Biden aveva annunciato che l’America avrebbe risposto all’attacco con i droni in Giordania.

I raid hanno colpito aree «tra Al-Bukamal e Al-Mayadeen nella Siria orientale», ha detto l'Osservatorio siriano a Sky News Arabia.

