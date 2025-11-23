Esteri
23 novembre 2025 alle 16:55
Raid su Beirut, Hezbollah: «Israele ha superato un'altra linea rossa»Lo ha detto Mahmoud Qomati, un alto responsabile
Israele «ha superato un'altra linea rossa». Lo ha detto Mahmoud Qomati, un alto responsabile di Hezbollah, dopo l'attacco israeliano a Beirut, confermando che: «una personalità della resistenza» era stata presa di mira ma che i risultati del raid «non sono ancora conosciuti».
