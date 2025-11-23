Israele «ha superato un'altra linea rossa». Lo ha detto Mahmoud Qomati, un alto responsabile di Hezbollah, dopo l'attacco israeliano a Beirut, confermando che: «una personalità della resistenza» era stata presa di mira ma che i risultati del raid «non sono ancora conosciuti».

