Era partita per una vacanza con il suo fidanzato, ma non è più tornata. E, dalla fine agosto, ha smesso di comunicare con familiari e amici.

E’ al momento un mistero la sorte di Gabrielle Petito, detta Gabby, 22enne di Long Island, Stato di New York, che sembra letteralmente svanita nel nulla.

Della sua vicenda si stanno occupando sia i media Usa che i tabloid britannici. Secondo quanto riferito, la madre della giovane ha presentato denuncia di scomparsa alla Polizia del Suffolk sabato scorso. L’ultima volta che ha avuto notizie della figlia è stato alla fine di agosto.

Gabby era in vacanza, come detto, con il suo fidanzato – tal Brian Laundrie – che secondo quanto spiegato dalla famiglia della 22enne al Daily Mail – sarebbe tornato nella sua casa in Florida, avrebbe assunto un avvocato rifiutandosi di collaborare per aiutare le ricerche.

La coppia aveva affittato un furgone Ford Transit per un viaggio “on the road” attraverso gli States. Da luglio Gabby e il fidanzato hanno toccato diverse località, come confermano alcuni scatti postati nel corso delle scorse settimane sui social e anche su Youtube. Le tracce di Gabby si interrompono però misteriosamente nel corso di una tappa in un parco naturale del Wyoming.

Dopo due settimane di assoluto silenzio, la madre si è dunque rivolta alla polizia, che ha diramato foto e identikit della giovane. La stessa madre ha detto di averle parlato l’ultima volta su Facetime il 24 agosto e di aver ricevuto suoi messaggi fino al 30 agosto. Senza però essere sicura – ha riferito - che sia stata davvero Gabby a inviarglieli.

(Unioneonline/l.f.)

