Mosca sta lavorando alla realizzazione di armi nucleari avanzate.

Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti: «Rosatom (l’autorità nucleare russa, ndr) è impegnata nella creazione di armi avanzate in grado di mantenere un equilibrio strategico nel mondo», ha detto.

Putin ha aggiunto che «è gratificante che oggi il personale della società statale Rosatom stia valorizzando le meravigliose tradizioni dei predecessori. Stanno lavorando all'introduzione di tecnologie innovative nei settori energetico e spaziale, nella medicina nucleare, nell'ecologia, la modernizzazione della flotta di rompighiaccio nucleari e alla creazione di armi avanzate in grado di mantenere l’equilibrio strategico nel mondo».

Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov è invece intervenuto sulla guerra in Ucraina: «Noi siamo pronti a negoziare, ma tenendo conto della realtà che si è sviluppata sul terreno e tenendo conto della nostra posizione, che è ben nota a tutti. Kiev ha l’obiettivo di sterminare tutto ciò che è russo su quelle terre, sia in Crimea che in Novorossiya».

