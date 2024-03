Vladimir Putin schiererà le sue truppe lungo il confine con la Finlandia. Lo ha detto in un’intervista alla tv statale e all’agenzia di stampa Ria Novosti.

Il leader russo ha criticato l’adesione di Finalndia e Svezia alla Nato: «Per i due Paesi è un passo assolutamente privo di significato dal punto di vista della tutela dei propri interessi nazionali. Non avevamo truppe al confine finlandese, ora ci saranno. Non c’erano sistemi di distruzione lì, ora ci saranno».

Putin ha parlato anche di armi nucleari: «Non ho mai pensato di utilizzare il nostro arsenale, ma ovviamente siamo pronti per una guerra nucleare. In Ucraina? Non ho pensato di utilizzare armi nucleari, l’uso è previsto solo nel caso in cui venga messa in pericolo l’esistenza, la sovranità e l’indipendenza della Russia».

Ancora: «La presenza di contingenti militari Nato in Ucraina non cambierà la situazione sul campo di battaglia, così come non la cambia la fornitura di armi a Kiev. Non credo che gli Usa manderanno truppe, perché Joe Biden è un rappresentante della scuola politica tradizionale. Ma se dovessero farlo, siamo pronti e reagiremo. Per noi è questione di vita o di morte».

