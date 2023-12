La Russia potrebbe attaccare un Paese Nato se vincesse la guerra in Ucraina? Per Vladimir Putin l’ipotesi, paventata dal presidente Usa Joe Biden, è una «fesseria».

Il leader di Mosca ha spiegato, in una intervista alla televisione Rossiya-1, che con quelle accuse Biden «intende solo giustificare la sua politica perché la Russia non ha nessun interesse a combattere la Nato, né geopolitico né economico né militare».

Il presidente russo ha anche detto di essere stato «ingenuo» nei primi anni del suo mandato riguardo alle intenzioni dei Paesi occidentali, che puntavano alla «disintegrazione» della Russia come era avvenuto con l'Urss.

Putin ha poi affermato che l'ex consigliere per la sicurezza nazionale americano Zbigniew Brzezinski aveva un piano per «dividere la Russia in cinque parti e sfruttare le sue risorse».

Quanto al conflitto in Ucraina e al futuro della Russia Putin ha chiarito: «La nostra nazione non può, come altri Paesi, rinunciare alla sua sovranità ed essere il satellite di qualcuno in cambio di qualche salsiccia».

(Unioneonline/l.f.)

