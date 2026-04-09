Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend: lo riportano i media statali citando il Cremlino. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo.

Mosca, riferisce la Tass citando la presidenza russa, si aspetta che l'Ucraina segua l'esempio della tregua dichiarata dal Cremlino.

La notizia della tregua di Pasqua è un segnale di distensione, in una fase in cui si prevede che le trattative trilaterali tra Washington, Kiev e Mosca riprenderanno a tempi brevi. Questa almeno è la valutazione di Zelensky, che in un'intervista alla Rai chiede anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di fare sentire la sua "importante" voce per fare sbloccare il pacchetto di aiuti della Ue da 90 miliardi in favore di Kiev.

© Riproduzione riservata