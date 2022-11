Il presidente russo Vladimir Putin ha definito «eroi» i soldati che stanno combattendo in Ucraina, in occasione di un incontro avuto oggi con una delegazione di madri, alla vigilia della festa della mamma, che in Russia si celebra il 26 novembre.

«Per voi che avete i figli nella zona di combattimento la festa della mamma è associata a un sentimento di ansia e preoccupazione», ha detto il numero uno del Cremlino, come riporta l'agenzia Ria Novosti.

Putin ha invitato i presenti anche a non credere a tutte le «false notizie, inganni e menzogne» diffuse attraverso Internet: «Ci sono molti “attacchi informativi" perché l'informazione è anche un'arma di combattimento».

