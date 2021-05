Primo ok del Parlamento europeo ai certificati Covid digitali Ue, che faciliteranno la libera circolazione nel Vecchio Continente in estate nonostante la pandemia da coronavirus.

Si tratta del cosiddetto “green pass”.

La commissione per le libertà civili (Libe) dell'Europarlamento ha infatti dato il via libera all'accordo al trilogo negoziale fra le tre istituzioni europee con 52 si, 23 no e 3 astenuti.

Il testo è ora atteso alla plenaria dell'Eurocamera di giugno. Un appuntamento che rispetta la tempistiche rese note ieri dal premier Mario Draghi, che ha affermato che il certificato sarà pronto entro la metà del mese di giugno.

Sul modello europeo anche il green pass italiano, che può attestare tre cose: l'avvenuta vaccinazione, l'esecuzione di un test Covid negativo effettuato in un arco temporale ancora da definire (probabilmente 48 ore) o l'avvenuta guarigione dal Covid.

