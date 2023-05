«Il gruppo di combattenti della Wagner ha iniziato a ritirarsi da Bakhmut»: è quanto ha scritto su Telegram dal capo e fondatore della milizia privata russa Yevgeny Prigozhin postando un video con saluti e strette di mano tra lui e i militari a volto coperto.

Nella sua intervista di martedì con il blogger filorusso Konstantin Dolgov, Prigozhin ha ricordato come la leadership militare russa non abbia fino ad ora raggiunto gli obiettivi principali della guerra in Ucraina. Ed ha accusato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il capo dello Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Valery Gerasimov, di aver bloccato il supporto e le forniture ai suoi mercenari.

Prigozhin ha anche detto che 20mila dei suoi combattenti sono stati uccisi nella battaglia per la città ucraina di Bakhmut e ha avvertito che la Russia potrebbe affrontare un’altra rivoluzione se la sua leadership non migliorerà la sua gestione della guerra. Prigozhin ha spiegato che il 20% dei 50mila detenuti che Wagner aveva reclutato, e un numero simile delle sue truppe regolari, è stato ucciso nei diversi mesi di combattimenti per Bakhmut. Il leader di Wagner ha avvertito sul rischio di una «rivoluzione», dopo che i figli delle famiglie più povere vengono mandati a «morire» al fronte, mentre quelli delle «élite» sono tenuti al riparo dalla guerra. «Prima si solleveranno i soldati, poi i loro cari. Ce ne sono già decine di migliaia, parenti di coloro che sono stati uccisi. E probabilmente ce ne saranno centinaia di migliaia, non possiamo evitarlo», ha spiegato.

Nel frattempo prendono piede in Russia i partigiani anti-governativi responsabili delle incursioni nella regione di Belgorod: la Legione per la Libertà della Russia ha annunciato infatti che «patrioti di Sochi» si sono uniti al movimento ed ha pubblicato le immagini di volantini con il suo simbolo (un pugno) affissi sui muri della città. «Ignoti patrioti di Sochi sostengono il movimento di resistenza! Volantini a sostegno della Legione sono apparsi sui muri della città. La libertà è vicina!», si legge in un messaggio del gruppo.

Le forze ucraine hanno comunicato di aver distrutto tutti i 36 droni kamikaze lanciati dalla Russia la notte scorsa: lo ha reso noto l'Aeronautica militare ucraina su Telegram, come riporta Ukrinform. «È stata una notte difficile. Il nemico ha usato 36 Shahed per continuare a terrorizzare l' Ucraina. Nemmeno uno di essi ha raggiunto l'obiettivo. Sono grato alle nostre forze di difesa aerea per il risultato del 100 per cento», ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram. «Nella notte del 25 maggio 2023, il nemico ha attaccato l'Ucraina con droni d'attacco Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana. In totale, sono stati lanciati 36 velivoli dalle direzioni nord e sud. Il nemico mirava probabilmente ad attaccare le infrastrutture critiche e le strutture militari nelle regioni occidentali dello Stato», si legge nel post dell'Aeronautica.

