Le forze armate polacche hanno dichiarato su X di aver fatto decollare aerei caccia nel suo spazio aereo e di aver messo in stato di massima allerta i sistemi di difesa aerea a terra in risposta agli attacchi russi in Ucraina.

Intanto lo spazio aereo sopra gli aeroporti di Lublino e Rzeszàw, nella parte orientale del Paese, è stato chiuso. A riportalo è la stampa locale che cita il comando operativo delle forze armate di Varsavia.

Si tratta di misure preventive e miravano a proteggere lo spazio aereo polacco e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti all'Ucraina, hanno affermato le forze.

Mentre la Russia «ha lanciato un altro massiccio attacco aereo sulle città ucraine mentre la gente dormiva. Ancora una volta, centinaia di droni e missili distruggono edifici residenziali e causano vittime civili». Ad annunciarlo su X è il ministro degli Esteri, Andriy Sybiga.

© Riproduzione riservata