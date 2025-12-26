Gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte un attacco «potente e letale» contro elementi dell’Isis nella Nigeria occidentale. Numerosi e «perfetti», ha riferito Donald Trump su Truth, gli attacchi del Pentagono contro i terroristi «che hanno preso di mira e ucciso brutalmente, soprattutto, cristiani innocenti».

«Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare. Che Dio benedica il nostro esercito e BUON NATALE a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se il loro massacro di cristiani continuerà», ha scritto Trump.

«Stasera, sotto la mia direzione come Comandante in Capo - il messaggio completo - gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco potente e letale contro la feccia terroristica dell'Isis nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente cristiani innocenti, a livelli mai visti da molti anni, e persino secoli. Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero fermato il massacro dei cristiani avrebbero pagato l'inferno, e stasera è successo. Il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare».

L’attacco, rende noto il Comando militare Usa in Nigeria, è stato sferrato «su richiesta delle autorità nigeriane» nello Stato di Sokoto. Diversi i terroristi uccisi.

«Il presidente era stato chiaro il mese scorso - il commento sempre di Pete Hegseth, capo del Pentagono - l'uccisione di cristiani innocenti in Nigeria (e altrove) deve finire. Il Dipartimento della Guerra è sempre pronto, come ha scoperto l'Isis stasera, a Natale», ha detto, ringraziando il governo nigeriano «per il sostegno e la cooperazione».

Il ministero degli Esteri nigeriano dal canto suo ha confermato che gli Stati Uniti hanno lanciato «colpi di precisione contro obiettivi terroristici in Nigeria tramite attacchi aerei». «Le autorità nigeriane rimangono impegnate in una cooperazione strutturata in materia di sicurezza con i partner internazionali, compresi gli Stati Uniti d'America, per affrontare la persistente minaccia del terrorismo e dell'estremismo violento».

(Unioneonline)

