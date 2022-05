Mistero nello Stato Usa dell’Alabama, dove una poliziotta carceraria è svanita del nulla assieme a un detenuto cui stava facendo da scorta.

La sparizione è stata comunicata dall'ufficio dello sceriffo della contea di Lauderdale, che con un post su Facebook ha spiegato che l’agente Vicky White ha smesso di dare sue notizie dopo aver lasciato il carcere con un uomo di nome Casey White (i due hanno lo stesso cognome ma non sono imparentati), accusato di omicidio.

I due sono saliti in macchina per raggiungere il tribunale, dove l’uomo era atteso per una valutazione del suo stato di salute mentale.

Dopo l’allarme l’auto su cui viaggiavano è stata ritrovata nel parcheggio di un centro commerciale.

Vicky White, 56 anni, lavora nel dipartimento da 16 anni, e aveva con sé la pistola d’ordinanza, una 9 mm. Secondo l’ufficio dello sceriffo avrebbe commesso un’infrazione al regolamento, che prevede che per i servizi di accompagnamento dei detenuti debbano essere presenti almeno due agenti.

Il detenuto che stava scortando, 38enne, ha confessato di aver ucciso una donna – Connie Ridgeway – nel 2015. Un’ammissione di colpa arrivata nel 2020 mentre l’uomo era già in prigione per altri crimini.

Sul caso indagano ora sia la polizia che l’Fbi.

