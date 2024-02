A Parigi i prezzi per il posteggio a pagamento dei suv saranno triplicati.

La decisione è stata presa dall’amministrazione della sindaca socialista Anne Hidalgo ed è stata sottoposta a referendum: ha votato solo il 5% degli aventi diritto, ma il provvedimento ha ottenuto la maggioranza dei voti pari a quasi il 55%.

Dopo i monopattini – già sottoposti dal municipio a un giro di vite - ora tocca ai Suv e anche le auto 4x4: secondo il progetto del Comune, il proprietario di un veicolo termico o ibrido plug-in di peso superiore a 1,6 tonnellate, o due tonnellate per un veicolo elettrico, dovrà presto pagare ora 18 euro l'ora per parcheggiare nei quartieri centrali della capitale e 12 euro per i quartieri esterni. Un prezzo triplo rispetto agli altri veicoli.

Tuttavia, i residenti che parcheggiano nel loro quartiere e i professionisti, compresi i taxi, non saranno interessati dalla misura.

Una stangata che la prima cittadina giustifica con lo slogan: ”Più è grande e più inquina”.

L’obiettivo è quello di disincentivare l’uso delle auto più inquinanti per preferire altri tipi di mobilità, come la bicicletta o i mezzi pubblici.

