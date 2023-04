Rischia fino a 15 anni di carcere per aver violato le leggi sullo spionaggio Jack Teixeira, l'aviere della Guardia nazionale del Massachusetts con accesso al network informatico della difesa americana sospettato di essere la talpa che ha diffuso i piani del Pentagono legati all’Ucraina. Teixeira avrebbe inviato i documenti riservati tramite la piattaforma di messaggistica Discord, in un canale privato chiamato “Thug Shaker Central” di cui aviere era amministratore col nickname di OG.

All'indomani dell'arresto show nella casa dove Teixeira vive con i genitori, a North Dighton, il 21enne è comparso in uniforme da detenuto davanti al tribunale di Boston, dove è stato formalmente incriminato per aver violato l'Espionage Act, in particolare per la detenzione e trasmissione non autorizzate di informazioni di difesa nazionale, nonché per la rimozione non autorizzata di informazioni classificate e materiali di difesa.

Il giudice David Hennessy ha disposto che resti in carcere sino alla prossima udienza di mercoledì.

L'amministrazione Biden vuole una pena esemplare, anche a scopo di deterrenza. «Le persone che firmano impegni per ricevere documenti classificati riconoscono l'importanza per la sicurezza nazionale di non divulgare questi documenti. E intendiamo inviare un messaggio per mostrare quanto questo sia importante per la nostra sicurezza nazionale», ha spiegato il segretario alla Giustizia Merrick Garland.

