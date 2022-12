Non si placano gli scontri tra manifestanti anti-governativi e forze dell’ordine in Perù.

Il Paese è nel caos dopo l’arresto dell’ex presidente Pedro Castillo, condannato a 18 mesi per ribellione e tentato colpo di Stato e i suoi sostenitori continuano a scendere in piazza in numerose città.

Nel corso delle ultime contestazioni, che mettono nel mirino anche Dina Boluarte, presidente a interim accusata di «usurpazione», si sono verificati nuovi incidenti, con anche morti e feriti.

Le vittime sarebbero ormai più di venti, le persone ferite centinaia.

Intanto, le quattro ragazze italiane che, proprio per l’ondata di caos e proteste che ha travolto il Paese, erano rimaste bloccate per tre giorni nel villaggio di Checacupe sono giunte, grazie all’interessamento dell'ambasciata di Roma a Lima, a Cusco, da dove proseguiranno probabilmente per via aerea verso la capitale.

(Unioneonline/l.f.)

