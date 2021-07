Pedro Castillo è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali in Perù. Lo ha annunciato il presidente della Giuria elettorale nazionale, Jorge Luis Salas, a oltre un mese dal secondo turno che ha visto confrontarsi il candidato della sinistra radicale e Keiko Fujimori, candidata populista della destra.

Castillo, leader del partito Perù Libre, ha ringraziato "il popolo peruviano per questa storica vittoria", e in un messaggio su Twitter ha scritto: "È giunto il momento di invitare tutti i settori della società a costruire insieme, in questo Bicentenario, un Perù inclusivo, un Perù giusto, un Perù libero. Senza discriminazioni e rispettoso dei diritti e tutti". "Chiediamo ai popoli di discendenza afro, della Costa, delle Ande e dell'Amazzonia, alla classe operaia e ai loro sindacati, alle comunità indigene e contadine e a tutta la società di contribuire a rendere bella questa Patria", ha proseguito, e infine: "Oggi, sorelle e fratelli, inizia una nuova tappa della nostra storia".

