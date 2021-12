Non c’è pace per Boris Johnson, dopo le difficoltà del suo governo nel contenere la nuova ondata di Covid-19 che sta mettendo a dura prova la Gran Bretagna, le delusioni elettorali, le polemiche per la ristrutturazione della sua residenza in Downing Street e quelle per i party di Natale del suo staff nonostante le restrizioni anti-Covid.

La nuova tegola per il premier di Londra arriva dal Guardian, che ha diffuso una sua fotografia (che risale a maggio 2020, quando il Paese era in lockdown) proprio a Downing Street, in giardino, assieme alla moglie e al personale della sua residenza - in tutto 17 persone - in barba alle regole sul distanziamento e alle disposizioni anti-assembramento.

Non solo: in quell'occasione il governo britannico aveva assicurato che si era trattato solo di un "incontro di lavoro", senza alcolici. Invece, nell’immagine incriminata le bottiglie di vino sono in bella mostra sui tavolini.

