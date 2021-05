Dopo l’apertura dell’amministrazione Biden, Papa Francesco interviene sulla questione della sospensione temporanea dei brevetti relativi ai vaccini anti-Covid.

In un videomessaggio ai giovani partecipanti al "Vax Live” il pontefice chiede di "abbandonare i nostri individualismi e promuovere il bene comune"; per questo è necessario "uno spirito di giustizia che ci mobiliti per assicurare l'accesso universale al vaccino e la sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale".

Occorre "uno spirito di comunione che ci permetta di generare un modello economico diverso, più inclusivo, equo, sostenibile", sostiene ancora Bergoglio.

"La pandemia ci ha messo tutti in crisi, ma non dimentichiamo che non si esce uguali da una crisi, o ne usciamo migliori o peggiori", conclude il Santo Padre.

(Unioneonline/F)

