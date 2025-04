Prosegue l’incessante addio dei fedeli alla salma di Papa Francesco, con lunghe code anche nella notte in San Pietro. Gli ultimi saluti fino alle 19, poi alle 20 il rito della chiusura della bara.

La basilica vaticana è rimasta aperta fino alle 2:30 di notte e ha riaperto questa mattina alle 5:40. Vicino al feretro si sono visti sostare a lungo in preghiera, accanto al popolo di Francesco, il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, e l'infermiere personale del pontefice, Massimiliano Strappetti.

Intanto si pianificano i dettagli per i funerali: anche migranti torturati nei lager libici, rifugiati, detenuti in permesso e clochard troveranno posto durante il rito, come voluto dal Pontefice da sempre dalla parte degli ultimi.

E poi i leader mondiali con 130 delegazioni confermate, di cui circa 50 capi di Stato e 10 sovrani regnanti con Italia e Argentina in prima fila e poi la disposizione rigorosamente in ordine alfabetico ma seguendo l’alfabeto francese, con Stati Uniti e Ucraina che non saranno dunque collocati gli uni accanto agli altri.

La carovana sarda intanto è sbarcata a Roma: «Saluteremo il Papa della speranza», le parole dei molti giovani e adolescenti in viaggio.

Il corteo funebre che accompagnerà la salma di Francesco da San Pietro a Santa Maria Maggiore, la sua ultima tappa, si muoverà «a passo d'uomo per consentire alla gente di salutarlo». Sul percorso è prevista la presenza di duecentomila persone.

La diretta tv – domani dalle 9:30 anche su Videolina e su UnioneSarda.it – si fermerà all'ingresso della basilica mariana perché la tumulazione sarà un atto riservato. Le visite alla tomba di Bergoglio saranno invece possibili da domenica mattina.

Ieri, nel frattempo, è stata diffusa l’immagine della tomba di Bergoglio, realizzata in marmo arrivato dalla Liguria e con l’unica iscrizione “Franciscus” oltre all’immagine della sua croce pettorale, quella s’argento, che Bergoglio ha sempre portato al collo per tutti i dodici anni del suo pontificato.

LA DIRETTA DELLA GIORNATA:

Fino a stamane 128mila persone in visita a S.Pietro

La Basilica di San Pietro è rimasta aperta fino alle 2:30 di notte e ha riaperto questa mattina alle 5:40. Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11 fino alle 8 di questa mattina si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto a Papa Francesco oltre 128.000 persone. Lo comunica la Sala stampa vaticana.

