P apa Francesco comincia oggi il suo viaggio in Portogallo per la Giornata Mondiale della Gioventù.

La partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino alle 7.50 di questa mattina quindi l’arrivo a Lisbona poco prima delle 10 ora locale, le 11 in Italia.

«Tornerò ringiovanito», ha scherzato il Papa con i giornalisti che l’hanno accompagnato nel volo.

Ad accogliere il Pontefice in aeroporto il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa. Dopo la cerimonia di benvenuto, l'incontro ufficiale con il presidente al Palacio Nacional de Belem. Quindi, alle 12.15, l’incontro al Centro Cultural de Belem con circa mille persone tra autorità politiche e religiose, corpo diplomatico, imprenditori e rappresentanti della società civile. Questo il primo discorso del Papa.

Gli organizzatori stimano la presenza di un milione di giovani. Al centro degli appuntamenti la fede, con tutti i dubbi e le speranze delle nuove generazioni, anche dopo lo tsunami del Covid. A Lisbona è stata poi allestita una vera e propria "Fiera vocazionale" nella quale i giovani avranno l'opportunità di entrare in più di 150 “case” di diversi movimenti, associazioni, comunità, ordini religiosi e progetti sociali, «perché possano conoscere la varietà di carismi che compongono il meraviglioso giardino della Chiesa», come dicono gli organizzatori.

Sarà anche una Gmg all'insegna del clima, della tecnologia, con l'utilizzo negli incontri anche del metaverso, ma il tema più caldo resta quello della pace. Tra le migliaia di giovani ci sono anche cinquecento ucraini e alcune decine di giovani cattolici dalla Russia. Non è escluso che il Papa possa incontrare queste due delegazioni.

Per Francesco, fra gli altri appunti della giornata l’incontro dell'Assemblea della Repubblica Augusto Ernesto dos Santos Silva (alle ore 16.30 ora locale) e a seguire con il primo ministro António Costa. Quindi alle 17.30 (18.30 in Italia) Papa Francesco si recherà al Monastero Reale di Santa Maria de Belém, comunemente chiamato Mosteiro dos Jerónimos, dove incontrerà i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, per la celebrazione dei Vespri, ultimo appuntamento della giornata.

