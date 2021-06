Era una bufala la notizia del parto di dieci gemelli avvenuto poche settimane fa in Sudafrica. Una vicenda che è apparsa strana fin dall’inizio: dalla mamma, la 37enne Gosiame Sithole, che aveva detto che non voleva mostrare i bambini finché non si fosse sentita pronta.

Al padre, il primo a non aver mai visti i suoi presunti figli, fino all’ospedale, che negava che nella struttura si fosse verificato un simile evento.

La notizia “esclusiva” sulla coppia di Thembisa era stata pubblicata per la prima volta dal quotidiano Pretoria News e dal sito Iol, entrambi del gruppo Independent Media. Il giornalista Piet Rampedi, autore dello scoop iniziale, prima ha lanciato un’indagine provando a dimostrare la veridicità di quanto aveva rivelato. Poi ha dovuto ammettere che la notizia era falsa e ha chiesto scusa.

“Non ho mai chiesto prove documentali della gravidanza, come scanner e schede cliniche, per esempio, come avrei fatto normalmente – ha spiegato -. Pensavo che non ci fosse nulla su cui dover indagare”.

Intanto alla donna è stato offerto del supporto psicologico.

