Le operazioni tra le macerie del palazzo crollato a Miami subiscono rallentamenti a causa di un incendio che ostacola i soccorsi. Forze dell’ordine e volontari scavano ancora senza sosta alla ricerca di possibili superstiti. Nella notte italiana il sindaco della contea, Daniella Levine Cava, ha annunciato il ritrovamento di un altro corpo e di resti umani. Il bilancio attuale è quindi di 5 vittime e 157 dispersi, con decine di famiglie che attendono di sapere che fine hanno fatto i loro cari.

Continuano anche le indagini sulle cause della tragedia. In un rapporto del 2018, l’edificio – si legge – presentava seri danni strutturali e si ritenevano necessari lavori per la messa in sicurezza. Questi ultimi doveva cominciare in queste settimane nell’ambito del processo di certificazione per i primi 40 anni del palazzo.

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, e il sindaco hanno ordinato controlli a tappeto in tutta l’area proprio sulla sicurezza degli edifici.

Intanto si spera che qualcuno possa essere ancora vivo sotto i detriti, ma di ora in ora calano le posizioni ottimiste.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata