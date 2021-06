E’ stato catturato – dopo 20 giorni di “caccia” – Lazaro Barbosa, 32enne brasiliano accusato di aver sterminato un’intera famiglia a Ceilandia, vicino alla capitale Brasilia.

L’arresto è stato confermato dal governatore della regione di Goias, Ronaldo Caiado: "Come avevamo previsto, era solo una questione di tempo prima che la nostra polizia, la più preparata del Paese, catturasse l'assassino Lazaro Barbosa", ha scritto sui social Caiado, congratulandosi con gli investigatori.

Barbosa, sospettato anche di essere dedito al satanismo, si è nascosto in una zona di boschi, riuscendo a sfuggire per tre settimane a centinaia di agenti e cani da ricerca che lo stavano braccando. Per scovarlo il presidente Jair Bolsonaro aveva anche inviato nella regione alcune squadre della Guardia nazionale.

In queste ore è arrivata la notizia della cattura. Ora Barbosa finirà sotto processo sia per la strage (quattro le persone uccise a coltellate) sia per aver sequestrato, durante la fuga, un’altra famiglia di tre persone, che erano riuscite a fuggire alla sua furia omicida approfittando di una sparatoria tra il serial killer e la polizia.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata