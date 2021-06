Le autorità sanitarie in India sono in allarme per un aumento significativo nel continente di casi di "fungo nero", un'infezione rara chiamata mucormicosi e che ha un tasso di mortalità del 50%. Lo riporta il New York Times.

L'India conta a oggi 40.845 casi di fungo nero: lo si è appreso durante l'incontro online del Gruppo dei Ministri indiani, presieduto da Delhi, dal ministro alla Sanità indiana Harsh Vardhan. Sul totale degli ammalati, le morti sono state 3.129.

Stando ai dati del Ministro, l'85.5% degli indiani toccati dal fungo 34.940, avevano avuto il Covid-19, il 64,11% presentava comorbidità come il diabete, mentre il 52,69% era stato trattato con steroidi.

