Scoppia lo scandalo sul governo Johnson: il Sun ha pubblicato in esclusiva le immagini di uno dei ministri più in vista dell’esecutivo inglese, il titolare della Salute Matt Hancock, mentre bacia e abbraccia una sua consulente, con cui a quanto pare intrattiene una relazione extraconiugale.

Le immagini, scrive il giornale, risalgono al mese scorso e sono state scattate negli uffici del governo a Whitehall. La donna, Gina Coladangelo, è direttrice e azionista della società di lobbying Luther Pendragon. Sposata con il fondatore del brand di moda Oliver Bonas, l'anno scorso è stata nominata da Hancock prima consigliere non retribuita del ministero, poi direttore non esecutivo per 15mila sterline l'anno, secondo quanto riportato da Bloomberg. I due si conoscono dai tempi dell'università a Oxford.

In sostanza, oltre allo scandalo “privato" che potrebbe distruggere il matrimonio del ministro con Martha Hoyer Millar, il Sun denuncia lo "scandaloso flirt con i soldi dei contribuenti".

I laburisti chiedono di fare luce su un eventuale conflitto di interessi, mentre i colleghi di Hancock tentano di minimizzare: "La vita privata di una persona deve restare privata, siamo nel XXI secolo", ha detto il ministro dei Trasporti Grant Shapps.

Il diretto interessato si è scusato sviando però la polemica: "Riconosco di aver violato le linee guida sul distanziamento in quella circostanza - scrive Hancock -, ho deluso la gente e sono molto dispiaciuto". Esclude per ora le dimissioni, ha aggiunto, invocando il rispetto della "privacy" per la sua famiglia e dicendosi deciso a restare "concentrato nel lavoro per portare il Paese fuori dalla pandemia".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata