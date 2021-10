Un focolaio di coronavirus si è registrato a bordo di una nave da crociera sul Danubio e il viaggio è stato interrotto a Vienna. 80 i passeggeri contagiati su un totale di circa 170.

Suddivisi tra malati e non, a bordo di 4 bus sono stati riportati in Germania, da dove era partita la nave.

Un fatto simile era avvenuto in Ungheria dove nel corso di un’altra crociera sul Danubio, cominciata a Passau in Baviera e diretta a Budapest, 16 persone erano risultate positive al Covid.

In Germania, secondo un sondaggio dell’istituto Forsa, il 65 per cento dei non vaccinati non ha intenzione di ricevere la somministrazione neanche in futuro; il 23 per cento sostiene che nelle prossime 8 settimane di sicuro non si vaccinerà, il 5% è possibilista ma aperto mentre il 7% è del tutto indeciso.

Nel Paese il 66% dei cittadini ha completato il ciclo vaccinale mentre il 69,3% si è sottoposto ad almeno una dose.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata