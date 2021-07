Maria Van Kherkhove è responsabile tecnico dell’Oms per l’emergenza Covid-19.

Anche lei ieri sera ha visto la finale dei Campionati europei tra Italia ed Inghilterra. Ma l’ha vista con occhi diversi da quelli con cui li abbiamo visti tutti noi, incollati ai televisori.

E non tanto perché è statunitense. La funzionaria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha notato, guardando le immagini provenienti da Wembley, il “tifo urlato in ambienti affollati”, e “senza mascherine”.

Un “contagio in diretta”, che non l’ha per niente divertita.

Così ha preso il suo smartphone e ha twittato: “Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi. La pandemia non si prende una pausa stasera. La variante Delta approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano, gridano e cantano. Devastante”.

D’altronde già da giorni l’Oms mette in guardia sui rischi della contagiosissima mutazione indiana. Lo scorso 9 luglio il rapporto settimanale dell’Oms evidenziava come la variante Delta abbia raggiunto ormai 104 Paesi al mondo. Erano 62 al primo giugno.

