Sale l’allarme in Gran Bretagna per la variante Omicron. I ricoveri per Covid sono aumentati del 10% in una settimana, a Londra addirittura di un terzo, spinti dalla rapida crescita della nuova mutazione.

Come ha sottolineato il Chief medical officer dell'Inghilterra, Chris Whitty, dagli ultimi grafici emerge che la curva dei contagi dalla variante Delta è tendenzialmente piatta, mentre quella di Omicron vede un raddoppio di casi in due giorni, anche più rapidamente in alcune zone del Paese.

Per Johnson, che oggi ha tenuto una conferenza stampa, è dunque “vitale” la terza dose di vaccino. Ha ricordato che finora la risposta dei britannici è stata positiva, con il record di 656mila booster somministrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 24,7 milioni, e la copertura del 90% degli over 70, il doppio della media Ue in proporzione e più del doppio degli Usa.

Si prevedono tuttavia nuovi record di contagi di qui a Natale, per questo Whitty ha invitato i britannici a ridurre i contatti sociali e familiari durante le festività.

LA FESTA DI NATALE – Per il premier intanto scoppia un’altra grana. Il Daily Mirror ha pubblicato una foto, ripresa da altri media, che ritrae la festa di Natale nel quartier generale dei conservatori il 14 dicembre dell'anno scorso in pieno lockdown.

L'immagine mostra circa 25 persone, sorridenti, con bicchieri di vino in mano, senza mascherina e molto vicine le une alle altre in uno spazio che sembra abbastanza piccolo. Su un lato un tavolo pieno di cibo, in barba a tutte le norme anti-Covid.

Si tratta di un evento ospitato dal team di Shaun Bailey, allora candidato Tory a sindaco di Londra.

All'epoca nella capitale britannica era in vigore il livello 2 di misure contro il coronavirus, ovvero il divieto di riunione al chiuso tra persone che non appartenevano alla stessa famiglia.

Poco prima che l'evento avesse luogo, il governo aveva annunciato che Londra sarebbe passata alle restrizioni di livello 3 più severe.

(Unioneonline/L)

